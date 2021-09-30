Абакан, 30 сентября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 130 случаев заражения коронавирусом (в том числе 60 — в Абакане), выздоровели 166 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в региональном правительстве.

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С начала 2021 года в Хакасии коронавирус выявили у 21 271 человека. По состоянию на 30 сентября в республике амбулаторно лечатся 2133 пациента с COVID-19, в стационарах — 825. К аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Хакасии было подтверждено 128 случаев COVID-19.