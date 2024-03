Улан-Удэ, 30 сентября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. В Бурятии по решению оперативного штаба смогут возобновить работу компьютерные клубы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это последнее действовавшее в регионе ограничение на деятельность организаций.

Антон Афанасьев ИА REGNUM

Компьютерный клуб. Go! Go! Go! Fire in the hole!