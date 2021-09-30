Улан-Удэ, 30 сентября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. В Бурятии по решению оперативного штаба смогут возобновить работу компьютерные клубы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это последнее действовавшее в регионе ограничение на деятельность организаций.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Компьютерный клуб. Go! Go! Go! Fire in the hole!

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Клубы смогут открыться уже сегодня, 30 сентября при соблюдении ряда условий. Так, заведения должны быть заполнены не более, чем наполовину или не более одного человека на 4 кв. метра площади.

Работники должны быть привиты от COVID-19, либо иметь документ у перенесённом ранее заболевании. Кроме того, персонал и посетители должны быть в средствах индивидуальной защиты, у них нужно проверять температуру на входе и так далее.