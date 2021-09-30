Сеул, 30 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Первая южнокорейская космическая ракета-носитель «Нурихо» будет запущена 21 октября с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо. Об этом 30 сентября сообщило на своем сайте министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

В ведомстве отметили, что подготовка к старту вступила в завершающую стадию и «Нурихо» уже установлена на площадке для запуска. В настоящее время специалисты проверяют состояние всех систем ракеты-носителя.

В случае ухудшения погодных условий запуск может быть перенесен на любой день с 22 по 28 октября. На разработку «Нурихо» в 2010 году выделили 2 трлн вон ($1,8 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Иран произвел пуск новой ракеты-носителя «Зульджанах», способной вывести на орбиту до 500 км спутник весом 220 кг.