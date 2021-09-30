Благовещенск, 30 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Депутаты нового созыва Заксобрания Амурской области скорректировали региональный бюджет. Доходы областной казны увеличены на один миллиард рублей за счёт федеральных траншей и сдачи в аренду государственного имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе регионального парламента.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Читайте также: На здравоохранение в Амурской области в 2022 потратят 12 млрд рублей

Основная часть пополнения, поступившего в бюджет — 847 млн рублей — будет направлена на покупку медикаментов для пациентов с COVID-19. Ещё около 42 млн рублей выделят на модернизацию лабораторий в медучреждениях, 8,5 млн рублей — на закупку медоборудования, 10 млн — на приобретение служебных квартир для врачей.

Оставшиеся средства — около 100 млн рублей — потратят на поддержку животноводческих хозяйств региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета Приамурья на следующий год 12 млрд рублей предусмотрены на финансирование системы здравоохранения региона. На эти деньги в том числе купят 252 единицы медоборудования, 30 «скорых», 50 санитарных автомобилей и 11 единиц техники.