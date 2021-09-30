Москва, 30 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Более 34 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили за 2020 год воинские формирования МЧС России. Об этом 29 сентября сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Minsvyaz.ru МЧС России

Сводными отрядами спасательных воинских формирований МЧС за 2020 год было обезврежено более 34 тысяч взрывоопасных предметов. В их числе более 2,5 тыс. авиабомб. Всего было очищено более 147 га территории.

Отмечается, что в 2021 году в Крыму с затопленного в годы Великой Отечественной войны грузового теплохода «Жан Жорес», а также из других мест было вывезено и обезврежено более 15 тыс. взрывоопасных предметов.

Напомним, 30 сентября исполняется 10 лет со дня образования спасательных воинских формирований МЧС России. В настоящее время их численность составляет семь тысяч человек, они дислоцируются в десяти регионах РФ.