Улан-Удэ, 30 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 58 961. 48% из них приходится на жителей столицы республики Улан-Удэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлено 95 новых носителей. 80 человек были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии, либо с профилактической целью. Остальные входили в число контактных лиц. В настоящее время в списке контактных числятся почти 3 тыс. человек.

«По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 — 50 502 (+106) человек», — отметили в оперштабе.