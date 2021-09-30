Владивосток, 30 сентября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В Приморье собрали с полей почти 6 тыс. тонн арбузов и 200 тонн дынь — основной урожай ежегодно приходится на Спасский район, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе краевого правительства.

ИА REGNUM Арбузы, дыни

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Солнечная погода способствовала созреванию арбузов и дынь на полях Спасского, Яковлевского, Черниговского районов, Анучинского, Октябрьского муниципальных округов, Уссурийского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, семья, получившая дальневосточный гектар в Амурской области, выращивает на нём арбузы, шелковицу и картофель редкого сорта «французский трюфель». Электричество на ферму подаётся от солнечных батарей.