Новосибирск, 30 сентября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Действующие в Новосибирской области ограничительные меры, введённые ранее из-за коронавируса, продлены до 30 ноября. Изменения внесены в нормативно-правовые акты региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Скорректированы постановления губернатора «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» и «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«В абзаце втором цифры «30.09.2021» заменить цифрами «30.11.2021», — говорится в документе, который опубликован на сайте областного правительства.