Улан-Удэ, 30 сентября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались два человека в возрасте старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 1848 человек.

В ковидных стационарах, по ситуации на 30 сентября, лечатся 503 пациента, состояние 420 из которых осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 57 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 640 коек: занято — 503, свободно — 137 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,5%», — отметили в штабе.