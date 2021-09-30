Кито, 30 сентября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Не менее 116 человек погибли при столкновениях в тюрьме вблизи города Гуаякиль на западе Эквадора, заявил эквадорский президент Гильермо Лассо 29 сентября на пресс-конференции.

Falkenpost Тюрьма

Еще по меньшей мере 80 человек пострадали. Ранее сообщалось о более 100 жертвах столкновений и 64 пострадавших. По словам главы государства, произошло «очень трагическое событие».

Лассо напомнил, что подписал указ о введении на 60 дней чрезвычайного положения в пенитенциарной системе Эквадора, чтобы «восстановить порядок и предотвратить новые случаи насилия». Вместе с тем президент отметил, что у властей нет сведений о подобных угрозах в других пенитенциарных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) произошел бунт заключенных, которые били окна и устроили поджог в здании учреждения.