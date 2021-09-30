Хабаровск, 30 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Хабаровске на базе одного из действующих корпусов клинической больницы «РЖД-Медицина» компания «Эр энд Эм Медицинский центр» откроет современный российско-японский медицинский центр. Инвестиционный проект рассчитан на более 730 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе Минвостокразвития.

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В новом центре можно будет проходить комплексные обследования организма (чек-апы), различные диагностические исследования и амбулаторное лечение в дневном стационаре. Запуск медцентра запланирован на первый квартал 2022 года. В рамках проекта будет создано 226 рабочих мест.

Создание в Хабаровске российско-японского медицинского центра стало возможным благодаря предложению Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики о расширении границ ТОР «Хабаровск», которое поддержали правительство региона и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Резидент воспользуется нулевыми налогами на имущество, прибыль и землю в течение первых пяти лет, а также сниженными до 7,6% страховыми взносами в течение десяти лет. На сегодняшний день на ТОР «Хабаровск» 42 компании реализуют проекты на сумму свыше 29 млрд рублей, которые рассчитаны на создание более 3 тыс. рабочих мест. Объем осуществленных инвестиций составляет 12,1 млрд рублей, более 1460 местных жителей трудоустроены на предприятиях резидентов», — рассказала директор АО «УК ТОР «Хабаровск» Ирина Серова.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмены из Японии оценили инвестиционный потенциал Хабаровского края — делегация представителей японских компаний прибыла в регион для налаживания партнёрских связей и обсуждения реализации возможных совместных проектов.