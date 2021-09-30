Кемерово, 30 сентября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 30 сентября, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления в виде налипания мокрого снега. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Наталья Диева Мокрый снег

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«На дорогах гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости при осадках местами до 1000 метров и менее», — говорится в прогнозе синоптиков.

Региональное управление МЧС РФ просит водителей при ухудшении видимости избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. А пешеходов — переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.