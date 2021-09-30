Москва, 30 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Большое число погодных аномалий и «нервозность» климата ожидает предстоящей зимой жителей России. Об этом 30 сентября рассказал руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков в интервью радио Sputnik.

ulleo Скоро зима

По словам специалиста, из-за изменений климата, которые отражаются на погодных процессах, с каждым годом становится всё труднее предсказывать погоду. Метеоролог заметил, что меняется привычная циркуляция воздушных масс и погода становится непредсказуемой в том числе из-за множества процессов, таких как потепление в Арктике.

Также специалист пояснил, что погодные аномалии в настоящее время стали проявляться значительно чаще, чем раньше. Предстоящей зимой число таких аномалий будет очень высоким. Из-за общей «нервозности» климата жители России могут столкнуться с температурными рекордами как в сторону потепления, так и в сторону заморозков. Может наблюдаться аномальное количество осадков, в том числе в сторону полного «бесснежья».

Ранее ИА REGNUM сообщало, когда на курортах России закончится «бархатный сезон».