Якутск, 30 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии идёт выемка документов, задержан заместитель начальника отдела Гаврил Тарабукин. Ему предъявили обвинения в хищении золота, написало 30 сентября News.Ykt.ru.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Задержание

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Обыски в кабинета замруководителя отдела МВД по борьбе с коррупцией проходили ночью. В отношении Гаврила Тарабукина возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Амурской области прошла операция по задержанию работников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Их подозревают в получении взятки от владельцев нелегального казино, деятельность которого полицейские обещали скрыть. Деньги сотрудники управления по борьбе с коррупцией получили в том числе за то, что не стали возбуждать уголовное дело по факту нелегальной работы игорного заведения.