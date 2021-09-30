Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Тральщики Балтийского флота (БФ) ВМФ России «Александр Обухов» и «Леонид Соболев» обезвредили в акватории Финского залива около 20 мин времён Великой Отечественной войны. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба БФ на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александр Обухов»

Задачи по ликвидации остаточной минной опасности в одном из районов Финского залива экипажи базовых тральщиков флота выполняли с 10 августа.

пресс-служба Балтийского Флота «Экипажами кораблей с помощью штатного оборудования было обнаружено около 20 гальваноударных якорных и донных магнитных мин времён Великой Отечественной войны, которые впоследствии уничтожались методом подрыва прямо на месте».

Как следует из сообщения, большинство опасных «гостинцев» прошедшей войны находилось и уничтожалось при помощи стоящего на вооружении базового тральщика «Александр Обухов» современного оборудования. В его состав входят гидроакустическая станция «Александрит», телеуправляемый аппарат «Си Скан» и один из базируемых на корабле самоходных телеуправляемых аппаратов.

По словам командира тральщика «Александр Обухов» капитана третьего ранга Сергея Пожидаева, в ходе операции по обезвреживанию «мы спускаем аппарат, на который прикреплена бомба, подходим к мине, закладываем эту бомбу, затем отходим на безопасное расстояние и производится подрыв мины».

Задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, которые тральщики Балтфлота выполняются уже третий год подряд, являются плановыми и осуществляются в районах интенсивных морских сражений Великой Отечественной войны в Балтийском море.

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