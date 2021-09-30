Южно-Сахалинск, 30 сентября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. На Сахалине в Ногликах военный комиссар помог местному жителю уклониться от срочной службы в армии в обмен на стройматериалы. Обвиняемый свою вину полностью признал, уголовное дело в отношении него прекращено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе Ногликского районного суда.

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Военком согласился помочь уклонисту от службы в армии в обмен на стройматериалы для нужд военного комиссариата. Обвиняемый получил три куба доски длиной четыре метра общей стоимостью не менее 24 тыс. рублей. Уклонист получил военный билет с отметкой о непрохождении им военной службы.

Военком раскаялся в содеянном как в суде, так и перед коллективом, а также перечислил на счёт детского дома денежные средства.

Суд приговорил военкома к судебному штрафу в сумме 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника управления муниципальной собственности городской мэрии и его посредника. В зависимости от роли каждого они обвиняются вполучении взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере и посредничестве во взятках.