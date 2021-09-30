На здравоохранение в Амурской области в 2022 потратят 12 млрд рублей
Благовещенск, 30 сентября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В проекте бюджета Приамурья на следующий год 12 млрд рублей предусмотрены на финансирование системы здравоохранения региона. На эти деньги в том числе купят 252 единицы медоборудования, 30 «скорых» и 50 санитарных автомобилей и 11 единиц техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе правительства области.
Читайте также: В Приамурье пытаются решить проблему нехватки медработников
Он поставил долгосрочной задачей обеспечение амурчан доступными и качественными медицинскими услугами. Критериями оценки этой работы станут снижение смертности населения, повышение продолжительности жизни и сокращение дефицита врачей.
Для решения кадровых проблем в медицине в бюджете заложены средства на компенсационные выплаты для 28 врачей и 10 фельдшеров. На деньги из региональной казны будут куплены квартиры, которые будут предоставлять медработникам во временное пользование.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Амурской области закупает в сёлах жильё для медицинских работников, чтобы привлечь туда врачей.