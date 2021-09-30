Благовещенск, 30 сентября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В проекте бюджета Приамурья на следующий год 12 млрд рублей предусмотрены на финансирование системы здравоохранения региона. На эти деньги в том числе купят 252 единицы медоборудования, 30 «скорых» и 50 санитарных автомобилей и 11 единиц техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе правительства области.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

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«Главным для нас, в том числе при разработке проекта бюджета, должны оставаться люди. Жители области, вне зависимости от района и населённого пункта, где они живут, должны иметь возможность получить медицинскую помощь быстро, качественно и в комфортных условиях», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Он поставил долгосрочной задачей обеспечение амурчан доступными и качественными медицинскими услугами. Критериями оценки этой работы станут снижение смертности населения, повышение продолжительности жизни и сокращение дефицита врачей.

Для решения кадровых проблем в медицине в бюджете заложены средства на компенсационные выплаты для 28 врачей и 10 фельдшеров. На деньги из региональной казны будут куплены квартиры, которые будут предоставлять медработникам во временное пользование.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Амурской области закупает в сёлах жильё для медицинских работников, чтобы привлечь туда врачей.