Хабаровск, 30 сентября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Бизнесмены из Японии оценили инвестиционный потенциал Хабаровского края — делегация представителей японских компаний прибыла в регион для налаживания партнёрских связей и обсуждения реализации возможных совместных проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе правительства края.

Pixabay.com В лесу

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В частности, инвесторы рассматривают создание в Советской Гавани многофункционального международного логистического центра для хранения, изготовления и переработки леса.

Японским представителям рассказали о перспективах развития бизнеса в отраслях, а также о возможных мерах господдержки, в том числе о налоговых льготах и административных преференциях площадок ТОР и свободного порта Владивосток.

«Для Хабаровского края сотрудничество с компаниями из Японии — это отличная возможность выйти на международный рынок, увеличить поток инвестиций в экономику края, создать дополнительные рабочие места, а также привлечь новые инвестиционные проекты. После нормализации эпидемической обстановки мы наладим контакты с японской стороной в полном объеме», — отметили специалисты в правительстве Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина установить на 10 лет на Курильских островах свободную от налогов, по сути, Особую экономическую зону (ОЭЗ) переполошило японское руководство и вызвало противоречивые отклики среди населения Японии.