Кемерово, 30 сентября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Житель Кемерова признан виновным в преступлении экстремистского характера. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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Уточняется, что 30-летний мужчина признан виновным в совершении пяти эпизодов преступления — за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года».

«С марта по август 2020 года осуждённый размещал на личной странице в одной из социальных сетей комментарии с негативной оценкой группы лиц, объединенных по признаку расы, национальности, происхождения, а также о превосходстве одной национальности над другими», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что была проведена лингвистическая экспертиза, которая установила, что материалы относятся к экстремистским. Мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым. Со следствием он сотрудничал, вину признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.