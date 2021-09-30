Женева, Швейцария, 30 сентября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Комплексный подход России в борьбе с курением и употреблением алкоголя назвал примером для подражания руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе 29 сентября в беседе с газетой «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Сигареты и алкоголь

Викрамасингхе отметил эффективность комплексного подхода России к проблеме табакокурения. Он отметил, что в целом положительные сдвиги в борьбе с употреблением табака и алкоголя наблюдаются во всей Восточной Европе. Но когда речь идёт о комплексном подходе, то специалисты ВОЗ приводят Россию как пример для подражания.

Также Викрамасингхе уточнил, что в докладе европейского офиса ВОЗ сказано о значительном снижении смертности, которого России удалось добиться благодаря комплексному подходу в антиалкогольной политике. В частности, это удалось благодаря пресечению кустарного производства алкоголя, грамотной ценовой политике и ограничению доступности алкоголя, в том числе запрету на торговлю спиртным в ночное время.

Доктор Викрамасингхе выразил надежду на то, что российский опыт будет перенят в странах Европейского экономического союза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ, загрязнение воздуха оказалось ещё опаснее, чем считалось ранее.