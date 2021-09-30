Якутск, 30 сентября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. За сутки в Якутии коронавирусом заразились ещё 205 человек (днём ранее — 202). Лидером по количеству заражений остаётся Якутск, где COVID-19 подхватили 127 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в оперативном штабе республики.

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В целом статистика заболеваемости COVID-19 в Якутии такова, что выздоровевших от коронавируса меньше, чем погибших. Так, 28 сентября по данным сайта стопкоронавирус. рф в республике выздоровел всего один пациент, погибли четверо. Начиная с 11 сентября, в регионе количество людей, справившихся с инфекцией, варьируется от одного до трёх, погибших — от трёх до восьми.

За всё время пандемии коронавирусом заразились 53 908 якутян, погибли — 202 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске за неделю количество новых случаев увеличилось на 15%. Школы города закрыты на карантин, не работают кружки и спортивные секции.