Владивосток, 30 сентября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника управления муниципальной собственности городской мэрии и его посредника. В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере и посредничестве во взятках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

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По версии следствия, в 2020 году фигурант совместно с другим чиновником получил взятки в особо крупном размере в общей сумме 8 млн рублей. Кроме того, он также совместно со своим знакомым выступил в качестве посредника в передаче взятки в размере 3 млн рублей от физических и юридических лиц за заключение без проведения торгов договоров купли-продажи и аренды участков земли во Владивостоке с целью их дальнейшего оформления в собственность взяткодателей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии экс-главу сельского поселения обвинили в серии коррупционных преступлений, на которые он пошёл, в том числе, ради родственников.