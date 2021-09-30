Североморск, Мурманская область, 30 сентября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Отряд кораблей и судов Северного флота (СФ) ВМФ России, возглавляемый большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», зашёл в Кабо-Верде для пополнения запасов воды и продовольствия. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» во время Главного военно-морского парада

Во время стоянки военного корабля и судов обеспечения в порту, которая продлится двое суток, экипажи также отдохнут от морского похода.

пресс-служба Минобороны РФ «По пути следования к островам Зелёного Мыса экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал попутный поиск подводных лодок по маршруту перехода в Атлантическом океане».

Из базы Северного флота в Североморске «Вице-адмирал Кулаков» вышел 28 июня и за время похода преодолел около 15 тысяч морских миль. В Атлантике он принял участие в командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота. За время действия в Средиземном море отряд совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провёл несколько учений по различным видам обороны отряда кораблей на морском переходе.

23 сентября отряд через Гибралтарский пролив вышел из Средиземного моря в Атлантический океан.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд военных кораблей ВМФ России в рамках программы военного сотрудничества посетил порт столицы Алжира.