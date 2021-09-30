Новосибирск, 30 сентября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. В Новосибирске завершились пассажирские перевозки внутренним водным транспортом по пригородной речной линии «Речной вокзал — Седова Заимка». Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Речные перевозки

«В соответствии с договором «Об организации пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в пригородном сообщении на территории Новосибирской области» на 2021 год, 29 сентября 2021 года пассажирским теплоходом «Москва-133» произведён последний рейс по пригородной речной линии «Речной вокзал — Седова Заимка», — уточнили в минтрансе.

Отмечается, что дата завершения пассажирских перевозок внутренним водным транспортом связана с сезонным ухудшением погоды, значительным уменьшением пассажиропотока и ежегодным понижением уровня воды в реке Обь.