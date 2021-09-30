Facebook грозит миллиардный штраф за невыполнение требований Роскомнадзора
Москва, 30 сентября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Штраф в размере десятой части выручки в России грозит компании Facebook за невыполнение требований Роскомнадзора по удалению запрещённого контента. Об этом 30 сентября сообщают «Ведомости».
Представителей компании Facebook вызвали для составления протокола 4 октября, после чего документ будет направлен в суд, который определит размер штрафа. Так как речь идёт уже о повторном нарушении российского законодательства, то размер штрафа будет определяться в пределах от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.
По данным Роскомнадзора, с начала года компания Facebook проигнорировала требования по удалению в социальных сетях более двух тысяч противоправных материалов. В частности, речь идёт о материалах, «содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент».
С начала текущего года российское ведомство составило в отношении Facebook 19 протоколов за неудаление запрещённых материалов. За правонарушения назначены штрафы, суммарно около 70 млн рублей. Из них судебные решения вступили в силу для штрафов на сумму 43 млн рублей. Компания Facebook штрафы не оплатила.
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