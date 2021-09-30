Москва, 30 сентября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Штраф в размере десятой части выручки в России грозит компании Facebook за невыполнение требований Роскомнадзора по удалению запрещённого контента. Об этом 30 сентября сообщают «Ведомости».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Facebook

Представителей компании Facebook вызвали для составления протокола 4 октября, после чего документ будет направлен в суд, который определит размер штрафа. Так как речь идёт уже о повторном нарушении российского законодательства, то размер штрафа будет определяться в пределах от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.

По данным Роскомнадзора, с начала года компания Facebook проигнорировала требования по удалению в социальных сетях более двух тысяч противоправных материалов. В частности, речь идёт о материалах, «содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент».

С начала текущего года российское ведомство составило в отношении Facebook 19 протоколов за неудаление запрещённых материалов. За правонарушения назначены штрафы, суммарно около 70 млн рублей. Из них судебные решения вступили в силу для штрафов на сумму 43 млн рублей. Компания Facebook штрафы не оплатила.

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