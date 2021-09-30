Хабаровск, , 05:13 — REGNUM Избранный 17−19 сентября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв продолжает формировать структуру органов исполнительной власти региона.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Пресс-служба правительства Хабаровского края

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Читайте также: В правительстве Хабаровского края сократили число заместителей губернатора

Уже утверждены 17 министерств: жилищно-коммунального хозяйства края; здравоохранения; министерство имущества; культуры; министерство лесного хозяйства и лесопереработки края; образования и науки; министерство природных ресурсов; промышленности и торговли края; сельского хозяйства и продовольствия края; министерство социальной защиты края; спорта; строительства; министерство транспорта и дорожного хозяйства края; туризма; министерство финансов края; цифрового развития и связи края и министерство экономического развития.

До этого было 16 министерств. Михаил Дегтярёв некоторые упразднил, другие переименовал, появились новые.

«Вице-губернатором — руководителем представительства правительства Хабаровского края при правительстве РФ мной назначен Мгер Гандилян», — написал в своём телеграм-канале губернатор.

Заместителями председателя правительства Хабаровского края назначены: Евгений Никонов (социальная политика), Вадим Сабуров — (природные ресурсы и сельское хозяйство), Роман Мирошин — (инфраструктура), Керим Сунгуров — (строительств).

Заместитель председателя правительства Виктор Калашников — министр экономического развития края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае после выборов губернатора, которые состоялись 17−19 сентября, сформирован состав нового правительства.