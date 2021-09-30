Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. На Камчатке при раскопках археологи Институт археологии Российской академии наук обнаружили стоянку древних людей. Предположительно она возникла 2000 лет назал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе охраны объектов культурного наследия Камчатского края.

Www.ryazangov.ru Археологи за работой

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Археологам удалось обнаружить ножи, скребки, наконечники стрел и другие артефакты.

Всего на Камчатке выявили уже 712 объектов археологического наследия. Стоянки древних людей, обнаруженные на территории края, относятся к эпохам палеолита и неолита.

Как сообщало ИА REGNUM, старинное надгробие купчихи, которая проживала в XIX веке, найдено в Башкирии.