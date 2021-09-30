Любляна, 30 сентября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Вспышка насилия в адрес журналистов была отмечена в ходе акции протеста против ограничительных мер в словенской Любляне. Об этом 29 сентября сообщает Словенское агентство печати (СТА).

Aivazovsky Карта-флаг Словении

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В акции протеста приняли участие около десяти тысяч человек. В ходе манифестаций протестующие начали бросать в местных журналистов, освещающих акцию, различные предметы, толкать представителей прессы и плевать в них. Сотрудник, отвечавший за безопасность представителей местных телеканалов получил лёгкие травмы.

Премьер Словении Янез Янша в своём Twitter заявил, что нападения на медиков, журналистов и других лиц, всего лишь выполняющих свою работу, а также создание препятствий движению транспорта и нарушение действующих ковидных ограничений не имеет ничего общего с правом граждан на свободу собраний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Словении заморозило вакцинирование от коронавируса препаратом Johnson&Johnson из-за смерти девушки.