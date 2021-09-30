Благовещенск, 30 сентября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. В столице Амурской области Благовещенске создают реабилитационный центр, в котором планируется лечить птиц, занесённых в Красную книгу. Для учреждения строят специальное здание, работы на стадии завершения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе правительства региона.

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Реабилитационный центр создают по инициативе управления по охране животного мира Амурской области. Стоимость проекта — один миллион рублей. Больницей для птиц станет одноэтажное здание из бруса на территории амурского биолого-туристического центра. Стены здания готовы, рабочие монтируют крышу. Для птиц в здании создадут вольеры и тёплые помещения. Открытия центра уже ждут несколько нуждающихся в лечении пернатых, пока они находятся в одной из ветеринарных клиник региона.

Как сообщало ИА REGNUM, число пар японских и даурских журавлей, поселившихся в Амурской области, за год возросло в два раза. Специалисты насчитали 325 гнёзд этих краснокнижных птиц.