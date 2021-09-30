Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 30 сентября, 2021, 04:55 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе состоялась закладка многоцелевого сторожевого корабля ближней морской зоны проекта 20 380 «Бравый». Это шестой и заключительный корабль этой серии, строящейся для военно-морского флота на заводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли IX Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге

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"Этап закладки означает начало строительства корабля. Но на стапеле корабль пробудет совсем недолго. И руководство Объединенной судостроительной корпорации надеется, что стапельный период строительства будет идти в полном соответствии с графиком», — сказал в приветственной речи директор департамента Гособоронзаказа ОСК Вячеслав Господинов.

Планируется, что «Бравый» вступит в строй накануне Дня Военно-морского флота в июне 2025 года.

Амурские судостроители усилили боеспособность РФ тремя сторожевиками: «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». До конца года к ним присоединится «Резкий». Эту линию корветов продолжил и «Грозный», заложенный в августе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Тихоокеанском флоте (ТОФ) ВМФ России в составе соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России (Камчатка) сформирован экипаж для корвета «Проворный», строящегося на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.