Якутск, 30 сентября, 2021, 04:34 — ИА Регнум. В Якутске остаётся сложной ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. За неделю количество новых случаев увеличилось на 15%, написал на своей странице в Instagram мэр города Евгений Григорьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Читайте также: Все школьники Якутска перешли на дистанционное обучение

«В Якутске удалось сбить рост заболеваемости COVID-19 среди школьников. По данным на 16 сентября болело 653 ученика, на сегодняшний день 406. Однако, в целом среди горожан мы наблюдаем стабильное увеличение количества заболевших, прирост за последнюю неделю составил почти 15%», — отметил глава города.

Он пояснил, что ситуация по гриппу в Якутске даже хуже, чем по коронавирусу, эпидемиологический порог по этой инфекции превышен в два раза. Это является одной из причин закрытия школ города на карантин. Кроме того, в Якутске остановлен процесс дополнительного обучения, прекращены занятия в спортивных секциях.

«Нужно отнестись с пониманием к данным мерам, лучше потерпеть несколько недель и потом зайти в полноценный учебный процесс в очной форме. Берегите себя и своих близких», — призвал горожан Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Якутска закрыты на карантин с 27 сентября по 8 октября.