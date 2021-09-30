В столице Якутии число случаев COVID-19 за неделю увеличилось на 15%
Якутск, 30 сентября, 2021, 04:34 — ИА Регнум. В Якутске остаётся сложной ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. За неделю количество новых случаев увеличилось на 15%, написал на своей странице в Instagram мэр города Евгений Григорьев.
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Он пояснил, что ситуация по гриппу в Якутске даже хуже, чем по коронавирусу, эпидемиологический порог по этой инфекции превышен в два раза. Это является одной из причин закрытия школ города на карантин. Кроме того, в Якутске остановлен процесс дополнительного обучения, прекращены занятия в спортивных секциях.
Как сообщало ИА REGNUM, школы Якутска закрыты на карантин с 27 сентября по 8 октября.