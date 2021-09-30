Вашингтон, 30 сентября 2021, 04:20 — REGNUM Дипломатические отношения с правительством Сирии не планируют нормализовать Соединённые Штаты. Об этом 30 сентября сообщает агентство Reuters.
Представитель Госдепартамента США пояснил, что президент Сирии Башар Асад не приобрёл легитимности для США после сближения Сирии и Иордании и открытия движения автотранспорта по шоссе Амман — Дамаск.
По словам представителя Госдепа США, в настоящее время вопрос о нормализации либо повышении уровня дипотношений между США и правительством Асада вообще не стоит. Более того, Соединённые Штаты не призывают другие страны налаживать взаимоотношения с режимом Асада.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ООН определились с датой встречи в Женеве по ситуации в Сирии.
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