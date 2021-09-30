Вашингтон, 30 сентября, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Дипломатические отношения с правительством Сирии не планируют нормализовать Соединённые Штаты. Об этом 30 сентября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

Представитель Госдепартамента США пояснил, что президент Сирии Башар Асад не приобрёл легитимности для США после сближения Сирии и Иордании и открытия движения автотранспорта по шоссе Амман — Дамаск.

По словам представителя Госдепа США, в настоящее время вопрос о нормализации либо повышении уровня дипотношений между США и правительством Асада вообще не стоит. Более того, Соединённые Штаты не призывают другие страны налаживать взаимоотношения с режимом Асада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ООН определились с датой встречи в Женеве по ситуации в Сирии.