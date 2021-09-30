Хабаровск, 30 сентября, 2021, 04:18 — ИА Регнум. В Хабаровском крае на смену старым затратным и неэффективным котельным пришли автоматические блочно-модульные (БМК). В селе Князе-Волконское по концессионному соглашению установлено два терморобота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе правительства региона.

Администрация правительства Кемеровской области Отопительный сезон

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«Работа автоматических БМК-комплексов дает экономию угольного топлива и сокращение эксплуатационных затрат. Энергоэффективные решения выгодны бюджету края, благодаря концессии, почти 6 млрд рублей направлены на модернизацию сферы ЖКХ. Выгоду получают и жители региона», — сказал и. о. министра ЖКХ региона Дарий Тюрин.

Отмечается, что правительство края взяло курс на модернизацию котельных в 2019 году. Первой заменили котельную в санатории «Уссури», далее — в городе Бикин (школа №6), селах Пушкино и Селихино. Самая масштабная модернизация прошла в БАМовском селе Тырма, где на смену пяти старым котельным пришли две новых автоматических БМК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае уже 87 котельных начали отопительный сезон — в первую очередь тепло получают социальные объекты: больницы, детские сады и школы. Отопление запущено пока в трёх районах: Аяно-Майском, Охотском и имени Полины Осипенко.