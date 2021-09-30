Новосибирск, 30 сентября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. В Искитимском районе Новосибирской области в рамках нацпроекта «Экология» появится плантация лесного семеноводства. Теперь получать семена ценных пород хвойных деревьев можно будет в 2,5 раза быстрее, заявили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Иван Шишкин. Хвойный лес. 1893

«Площадь в 5 га сейчас уже подготовлена, в ближайшее время мы высадим там сосну обыкновенную и сосну кедровую сибирскую, причём уже привитыми саженцами. Это позволит получить урожай с них примерно вдвое быстрее, чем в обычных условиях. Примерно лет через 10 мы уже сможем получать там семена с лучшими наследственными свойствами», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

На случай неурожайных лет на территории области организовано формирование страхового фонда семян лесных растений, где представлены семена основных лесообразующих хвойных пород.

На сегодняшний день лесовосстановительные мероприятия на территории Новосибирской области выполнены на площади 4,9 тыс. га — 83% от годового плана. Осенние работы продолжаются.