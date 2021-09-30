Красноярск, 30 сентября, 2021, 03:51 — ИА Регнум. В четверг, 30 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Парк им. Горького

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В 07:30 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 30 сентября на 1 октября ожидается до +3… +5 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость юго-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В пятницу, 1 октября, в Красноярске до +6… +8 °C, облачно, временами небольшой дождь. Ночью — до +2… +3 °C.

В субботу, 2 октября, в Красноярске ожидается до +5… +7 °C днём и до +0… +2 °C ночью, облачно, небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 30 сентября на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с.

В Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса, в Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

30 сентября — 1 октября в горных районах Хакасии возможен сход единичных снежных лавин.

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