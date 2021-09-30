Владивосток, 30 сентября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. В Приморье стабильно фиксируются рост смертей пациентов с COVID-19 — за минувшие сутки пять случаев, накануне — три, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Пресс-служба комздрава СПб Врачи в «красной зоне»

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

На 30 сентября с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 920 (+214 — за сутки) носителей коронавируса, выздоровели 61 008 человек, не справились с болезнью 1150 пациентов.

Читайте также: Темпы снижаются: в день от COVID-19 прививается всего 2 тыс. приморцев

Как сообщало ИА REGNUM, уже через две недели Приморье накроет четвёртая волна коронавируса — медики прогнозируют рост зараженных. Причина — в крае не сформирован коллективный иммунитет, поскольку вакцинацию прошли только 30% приморцев от запланированного количества.