Москва, 30 сентября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил иск о несостоятельности, адресованный производителю станков — ООО «Научно-технический центр «Завод балансировочных машин». В деле, которое пока не принято к производству, истцом выступает Сбербанк, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от банка подано 29 сентября 2021 года. Детали пока не сообщаются, и сумма претензий неизвестна.

По данным ЕГРЮЛ, завод был создан в феврале 2015 года. Директор — Игорь Радчик, которому также принадлежит 35% доли компании. Среднесписочная численность работников на начало 2021 года — около 50 человек. Совладельцы — Павел Дикарев с долей 40% и Константин Якутин — 25%.

На сайте завода отмечается, что он является ведущей организацией РФ в сфере разработки и производства балансировочных станков и виброизмерительной аппаратуры для разных отраслей промышленности.