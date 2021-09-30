Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Французский посол в США Филипп Этьен вернулся в Вашингтон после консультаций во Париже, куда он был отозван из-за кризиса в двусторонних отношениях, 29 сентября сообщило Agence France-Presse.

Возвращение Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР

Решение об отзыве дипломата было принято 17 сентября в связи недовольством Франции по поводу расторжения многомиллиардного контракта на поставки атомных подлодок в Австралию, решившей вступить в новый военный альянс AUKUS с США и Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сроки возвращения французского посла в Австралию, который был отозван в Париж из-за скандала со срывом оборонного заказа, пока не определены.

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