Владивосток, 30 сентября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Семьям с детьми в Приморье в 2021 году выделено 9,7 млрд на различные выплаты и компенсации. Меры социальной поддержки получают более 96 тыс. семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По мнению властей, реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае» нацпроекта «Демография» дает возможность оказывать финансовую помощь всем родителям, независимо от финансового положения и количества детей в семье.

На реализацию закона о поддержке многодетных с начала года направили более 135 млн рублей. Около 7 тыс. семей воспользовались правом на компенсации и выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, три дня в загородном лагере «Мир детства» длился в Хабаровске форум молодых семей. Участники, 32 семейные пары с детьми, обсуждали отношения с близкими, домашний быт и различные меры поддержки от государства.