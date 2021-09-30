Новосибирск, 30 сентября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организацийв Сибирском федеральном округев январе- июле 2021 года составила46829 рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Pixabay.com Очень солидная зарплата

«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (58 401 рубль), Иркутской (52 528 рублей) и Томской областях (49 769 рублей)», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что этово многом объясняется особенностямиотраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Отметим, что самый низкий уровень заработной платы — в Алтайском крае (31 489 рублей) и на Алтае (37 414 рублей).