Москва, 30 сентября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» готова потратить более 1,7 млрд рублей на прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полётов на Луну. Соответствующий открытый конкурс в электронной форме пройдёт 26 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из мс Незнайка на Луне. реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Незнайка

В рамках поставленной задачи исполнитель должен будет также создать ключевые элементы и технологии, в том числе медико-биологического направления, которые обеспечат безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны (в части работ 2022 2025 годов).

Максимальная цена лота составит 1 734 764 300 рублей при авансе 80%. Работы, которые начнутся не ранее 1 января 2022 года, оплатят из федерального бюджета. Завершить реализацию проекта исполнитель должен будет не позднее 14 ноября 2025 года.

Известно, что в составе исследований предполагается создание технического облика и тактико-технического требования к скафандру для внекорабельной деятельности на поверхности Луны.

Исследования будут проходить в рамках федеральной космической программы, рассчитанной на срок от 2016 по 2025 год.