Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. На Камчатке зафиксирован незначительный спад заболеваемости COVID-19 — в сравнении с прошлым месяцем, в сентябре снижение произошло на 18%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Минобороны России Вакцинация

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«Это говорит о том, что нам нужно, во-первых, отслеживать соблюдение всех требований к санитарной безопасности: ношение масок, дезинфекция, термометрия в социальных учреждениях, ограничительные меры в отношении массовых мероприятий. Во-вторых, нам нужно максимально активировать вакцинацию против COVID-19». — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

В крае с начала прививочной кампании вакцинировались от COVID-19 первым компонентом препарата уже 88 346 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 41). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 19 718 человек.