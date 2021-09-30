Владивосток, 30 сентября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Уже через две недели Приморье накроет четвёртая волна коронавируса — медики прогнозируют рост зараженных. Причина — в крае не сформирован коллективный иммунитет, поскольку вакцинацию прошли только 30% приморцев от запланированного количества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 1,2 млн взрослого населения. На сегодняшний день в Приморье привились лишь 419 009 человек.

Врачи отмечают, что с приходом третьей волны в мае, когда за сутки вакцинировалось около пяти тысяч человек, темп вакцинации значительно увеличился. Однако с середины лета показатели упали — сейчас только около 2 тыс. приморцев в день вакцинируются.

«Рост заболеваемости уже начался в западных регионах России. В Приморье благодаря теплой осени волна респираторных инфекций придет через две недели. Система здравоохранения готовится в новой волне, развернут резервный коечный фонд на 560 мест, сформирован запас лекарственных препаратов», — пояснили в минздраве региона.

На сегодняшний день врачи уже фиксируют некоторые особенности вируса в осенний период. Так, в дополнение к прежним симптомам у зараженных отмечается наличие кишечных проявлений. А осложнения прежние — пневмония и тромбоз.

«Более 2 тыс. коек функционирует в стационарах края, более 1,5 тыс. пациентов в средней и тяжелой формах получают лечение. Наибольшее количество заболевших — в крупных городах», — добавили специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 41). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 19 718 человек.