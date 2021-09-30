Киев, 30 сентября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Украина утилизирует более 34 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, которые оказались непригодными из-за нарушения режима хранения. Об этом заявил украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко, 29 сентября сообщило издание ZN.ua.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Речь идет о препарате американской компании Pfizer. По словам чиновника, дозы были доставлены в страну в июне. Ляшко отметил, что нарушение температурного режима произошло в ходе поставки и все это время партия вакцины хранилась на складе.

Кроме того, министр сообщил, что 1,4 тысячи доз вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca, применение которых разрешено до 30 сентября включительно, будут использованы в срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября министерство здравоохранения Украины объявило, что в стране первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 926 717 жителей, а полностью привились 5 565 270 человек.