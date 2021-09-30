Киев, , 03:13 — REGNUM Власти Венгрии показали свою наглость, реагируя на претензии из Киева в связи с заключением контракта на поставку газа из России в обход Украины, написал 29 сентября бывший депутат Верховной рады Тарас Чорновол в статье для издания «Главред».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

"Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две», — отметил он.

По мнению автора, инициатором сделки на поставку газа в обход Украины стала Россия, а «Венгрия на это спокойно повелась».

Кроме того, Чорновол назвал сложившуюся ситуацию провалом украинской дипломатии и предложил отправить в отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Венгрия и Газпром договорились о поставках газа в обход Украины. В Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения будет поступать через Сербию 3,5 млрд кубометров газа в год. Ещё 1 млрд кубометров — через территорию Австрии. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб двухсторонним отношениям.

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