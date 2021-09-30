Смоленск, 30 сентября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Управление областных автомобильных дорог Смоленской области («Смоленскавтодор») в рамках закупки «у единственного поставщика» за 60 млн рублей выкупило земельный участок и целый имущественный комплекс из шести зданий, в состав которого входят объекты культурного наследия, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Контракт с ЗАО «Смоленскмебель-2» был подписан 24 сентября 2021 года. Госучреждение для оплаты сделки использовало средства субсидии.

Все лоты расположены на улице Большая Краснофлотская, 70 в Смоленске. Площадь земельного участка составляет 7603 кв. м. В состав приобретённого имущества вошли здание склада, деревообрабатывающий цех, котельная, компрессорная, ангар, гаражи. При этом здание склада относится к вновь выявленному объекту культурного наследия, а цех — памятник архитектуры регионального значения. Помимо этого, земельный участок в составе лота относится также к объекту наследия в статусе культурного слоя.

В контракте указано, что он подписан «от имени и в интересах администрации Смоленской области» с целью «исполнения областной государственной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области».