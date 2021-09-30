Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 41). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 19 718 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Врачи выписали в связи с полным выздоровлением ещё 14 пациентов. За всё время с коронавирусом успешно справились 15 538 жителей края. На лечении в ковидных стационарах находятся ещё 169 человек. Из 270 специально развёрнутых в госпиталях коек свободна 101. На фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию у 108 пациентов.

За весь период пандемии на Камчатке провели уже почти 459 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 1017.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, на Камчатке за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё три человека, за всё время — 340.

Как сообщало ИА REGNUM, в русской православной церкви 5973 клирика и монашествующих переболели COVID-19.