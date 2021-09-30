Новосибирск, 30 сентября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 21 по27 сентября 2021 года зафиксировано повышениепотребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-98 (на 0,2%) и дизельное топливо (на 0,6%). Об этом сообщил Новосибирскстат.

Павел Редин ИА Красная Весна АЗС

Региональный орган статистики уточнил, что цены на остальные виды топлива оставались безизменения.

Так, на городскихАЗСбензин марки АИ-92 можнобыло приобрести по цене от 43,90 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 - от 47,05 до49,95 руб., марки АИ-98 - от 51,30 до 59, 50 руб., дизельное топливо - от 51,95 до57,00 руб. за 1 литр.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года потребительские цены набензин и дизтопливо не менялись.