Париж, 30 сентября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Клад из более 200 золотых луидоров, найденный в жилом доме, был продан за €1 млн на аукционе во Франции. Об этом 29 сентября сообщил по итогам торгов аукционный дом Ivoire Angers/Deloys в своём Facebook.

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Монеты, отчеканенные при Людовике XIII и Людовике XIV были найдены в 2019 году в стене жилого дома в Плозеве. Всего было найдено 235 золотых монет, их первоначальная стоимость составляла €300 тыс. Каждая монета продавалась отдельно, стоимость одно из луидоров с изображением Людовика XIII (1601−1643 годы) и крестом тамплиеров, отчеканенной в 1640 году, оценивалась в €8−12 тыс., но анонимный покупатель отдал за неё €46 тыс.

Уточняется, что до старта торгов 19 монет приобрел Музей Парижского монетного двора. Всего было найдено 239 монет, из них четыре луидора оставили себе на память супруги, которым принадлежит дом с кладом. Вырученная за монеты на аукционе сумма будет разделена между владельцами дома, где был обнаружен клад и каменщиками, которые и обнаружили шкатулку с монетами при ремонте.

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